День города во Владивостоке отметят без массовых мероприятий

В пятницу, 2 июля, Владивостоку исполняется 161 год. Свой очередной день рождения город отметит без массовых мероприятий.

Как сообщает ТАСС, по информации пресс-службы администрации Владивостока, от общегородских массовых мероприятий отказались из-за ограничительных мер.

"К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки от общегородского концерта и других массовых активностей пришлось отказаться. Но совсем оставить город без праздника мы не смогли, поэтому было принято решение провести несколько локальных мероприятий", - отметили в пресс-службе.

В основном они назначены на субботу. Праздник откроется фотовыставкой "Посмотри на Владивосток" в залах музея современного искусства "Артэтаж". В полдень горожан приглашают в Адмиральский сквер на "Бодрую субботу", где каждый сможет почувствовать себя звездой и вместе с артистами исполнить популярные песни. На водной станции ТОФ все желающие смогут принять участие в мастер-классе по рисованию на камнях.

На всех мероприятиях будут работать волонтеры, которые станут раздавать маски тем, у кого их не окажется.

По информации правительства Приморья, сегодня в крае было зарегистрировано 190 новых случаев COVID-19. 85 человек выздоровели. Привито 231529 жителей края.