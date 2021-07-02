На Чукотке расширили список получателей выплат за прививку от COVID-19

В Чукотском автономном округе (ЧАО) расширили список льготников, которые вправе получить единовременную выплату за прививку от коронавируса, и заодно продлили действие этой меры поддержки, сообщили в региональном департаменте социальной политики.

"В округе расширены меры поддержки граждан старшего возраста, прошедших вакцинацию от COVID-19. Единовременную выплату в размере двух тысяч рублей могут оформить граждане старше 50 лет. Кроме того, необязательным теперь является требование прописки на территории региона", - уточнили в департаменте.

Продлен и период действия льготы. Чтобы получить выплату, северянам нужно привиться до 1 сентября.

Напомним, ранее эта мера поддержки распространялась только на граждан старше 60 лет, имеющих регистрацию на территории ЧАО.

По данным на конец июня, жители Чукотки подали свыше 1,2 тысячи заявлений на выплату. Для ее оформления необходимо обратиться в окружной комплексный центр социального обслуживания населения.