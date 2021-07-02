Сахалинского подростка задержали за тайники с наркотиками

Сахалинские правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Фигурантом стал 17-летний житель областного центра, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как полагает следствие, весной подростку в одной из соцсетей написал неизвестный и предложил заняться распространением "синтетики" в родном городе. Юноше предложение понравилось, и в мае он прилетел в Москву, где в тайнике его уже ждал двухкилограммовый сверток.

Вернувшись в Южно-Сахалинск, подросток расфасовал наркотики в маленькие пакетики и сделал несколько "закладок". Но найти покупателей он не успел, так как был задержан полицейскими.

Сейчас подозреваемый арестован. Ему грозит суровое наказание - до 20 лет лишения свободы.