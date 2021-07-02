Сахалинского подростка задержали за тайники с наркотиками

Новости

В ОДКБ обсудили тревожную ситуацию на таджикско-афганской границе 09:27
Южная Корея посчитала AstraZeneca опасной для лиц моложе 50 лет 09:18
В Тюмени на железной дороге произошла утечка азотной кислоты 09:15
В Москве открылось на 25,2% больше летних веранд, чем в прошлом году 09:04
На перевале Дятлова установили памятник погибшим туристам 08:51
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде 08:39
Власти оценили затраты на внедрение системы долговременного ухода 08:25
В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме 08:15
Аналитический центр Москвы: Новое снижение выручки общепита составляет не более 24 процентов 08:00
Суд впервые забрал единственное жилье за долги 07:50
Касперский назвал сферы превосходства России над другими странами 07:47
В Бурятии решат вопрос со свалкой, на которую пожаловались президенту 07:30
Рабочего спасли из-под завалов рухнувшего здания в Вашингтоне 07:08
Израиль заявил об авиаударах по оружейному цеху ХАМАС в Газе 07:07
В Индонезии от коронавируса начали прививать детей 06:55
Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков 06:38
В Канаде бушуют лесные пожары на фоне аномальной жары 06:27
Посольство РФ призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках 05:44
Захарова: США заигрались в "цензоров интернета" 05:42
В Центробанке рассказали про изображения на новых банкнотах 05:40
Fox News: Военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм 05:16
В Южной Корее впервые с января выявили 826 случаев COVID-19 за сутки 05:10
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане 04:44
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета 04:20
Грузовик "Прогресс" с продуктами и оборуованием пристыковался к МКС 04:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
02.07.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

Сахалинского подростка задержали за тайники с наркотиками

Текст: Ольга Коваль

Сахалинские правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Фигурантом стал 17-летний житель областного центра, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Детей в оздоровительных лагерях Приангарья протестируют на наркотики

Как полагает следствие, весной подростку в одной из соцсетей написал неизвестный и предложил заняться распространением "синтетики" в родном городе. Юноше предложение понравилось, и в мае он прилетел в Москву, где в тайнике его уже ждал двухкилограммовый сверток.

Вернувшись в Южно-Сахалинск, подросток расфасовал наркотики в маленькие пакетики и сделал несколько "закладок". Но найти покупателей он не успел, так как был задержан полицейскими.

Сейчас подозреваемый арестован. Ему грозит суровое наказание - до 20 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год
Институт иммунологии: Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом
В Центробанке рассказали про изображения на новых банкнотах
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета
В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"