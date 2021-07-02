В Бурятии решат вопрос со свалкой, на которую пожаловались президенту

Свалку в поселке Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия начали приводить в порядок после жалобы президенту РФ Владимиру Путину. Техника убирает мусор, оказавшийся за пределами полигона.

Проблему селенгинской свалки во время "Прямой линии" озвучила волонтер Ирина Политова. Она обратилась к главе государства от имени жителей поселка и рассказала, что местная свалка переполнена настолько, что мусор уже складируют за ее границами. Из-за этого он разлетается и горит.

Как признается глава Бурятии Алексей Цыденов, об этой проблеме властям известно. Ее стремятся решать комплексно.

- У этой свалки был арендатор, к сожалению, он не так давно ушел. И мы передали ее на содержание муниципального образования, дали на это деньги. На прошлой неделе подписано соглашение с муниципальным образованием и выделено два миллиона рублей из бюджета республики на содержание и обслуживание свалки, чтобы не было воспламенений, пожаров, ядовитого дыма, - объясняет Цыденов.

На этом останавливаться не собираются. Ведь, как отмечает руководитель региона, склад для мусора в Селенгинске используется еще с советских времен и сейчас на нем действительно слишком много отходов. Поэтому в республике решают вопрос о строительстве нового полигона. Предполагается, что на это уйдет два года. Правительство Бурятии уже разработало проектно-сметную документацию, получены положительные заключения экологической экспертизы.