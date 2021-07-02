В Хабаровском крае решили снизить налог на электромобили

Законодательная дума Хабаровского края поддержала в первом чтении законопроект о снижении транспортного налога на электромобили в два раза, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Льготную ставку предлагается установить за налоговый период 2022-го и 2023 годов", - уточнили в пресс-службе.

По мнению депутата Владислава Чечикова, нововведение будет способствовать росту числа электромобилей в регионе и улучшению экологической обстановки.

Кстати, Хабаровский край - один из лидеров по количеству электромобилей. Их число в регионе приближается к 500.