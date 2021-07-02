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02.07.2021 08:10
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае решили снизить налог на электромобили

Текст: Александр Филимоненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законодательная дума Хабаровского края поддержала в первом чтении законопроект о снижении транспортного налога на электромобили в два раза, сообщила пресс-служба регионального парламента.

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"Льготную ставку предлагается установить за налоговый период 2022-го и 2023 годов", - уточнили в пресс-службе.

По мнению депутата Владислава Чечикова, нововведение будет способствовать росту числа электромобилей в регионе и улучшению экологической обстановки.

Кстати, Хабаровский край - один из лидеров по количеству электромобилей. Их число в регионе приближается к 500.

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