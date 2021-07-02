В Якутии из-за лесного пожара сгорели шпалы железной дороги

На территории Хангаласского района Якутии из-за сильного лесного пожара сгорели шпалы на участке Амуро-Якутской железнодорожной магистрали.

В пятницу на заседании республиканского оперативного штаба глава Хангаласского улуса Олег Иринеев сообщил, что опасения вызывает верховой пожар у села Качикатцы, распространяющийся вдоль железной дороги. Он отметил, что огонь может подойти к железнодорожному разъезду "Олень".

"Перебросим туда 24 десантников-пожарных из Еврейского автономного округа. Сейчас будет облет пожара для определения дальнейших действий", цитирует Иринеева пресс-служба администрации района.

На том же заседании штаба первый заместитель генерального директора компании "Железные дороги Якутии" Владимир Магдич рассказал, что днем ранее 19-ти железнодорожникам, которые тушили огонь вдоль насыпи, уже пришлось заменять сгоревшие шпалы для обеспечения безопасного пропуска поездов по участку.

"Была задержка пассажирского поезда на 30 минут в связи с заменой шпал. Силы по тушению будут усилены еще 10-ю работниками и дополнительной техникой. На сегодняшний день у нас задача не допустить подхода огня к разъезду "Олень", на котором находится энергомодуль, и обеспечить безопасный пропуск поездов", - отметил Магдич.

На тушение этого пожара будут направлены дополнительные силы.