В Приморье пассажирский автобус попал в ДТП

В Артеме в районе улицы Стрельникова произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 50-летний водитель автомашины Honda HR-V, двигаясь со стороны улицы Харьковской в направлении Стрельникова, при повороте налево на прилегающую территорию, не уступил дорогу и столкнулся с рейсовым автобусом Daewoo.

Из 23-х пассажиров общественного транспорта никто не пострадал. Водитель "Хонды" получил травмы и был госпитализирован.

Полиция проводит проверку.