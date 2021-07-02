В Забайкалье усилили ограничительные меры из-за COVID-19

В Забайкальском крае из-за всплеска коронавируса усилены ограничительные меры для бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, решение о продлении и усилении ранее введенных ранее ограничений для работы кафе и ресторанов, игровых комнат и танцплощадок приняло региональное управление Роспотребнадзора.

- С 19 июня по 5 июля были строго запрещены банкеты и корпоративы, работа игровых детских комнат в субботу и воскресенье. Сейчас все эти ограничения продлеваются до 12 июля включительно. Также нельзя проводить массовые мероприятия с численностью более 50 человек. Закрыты и танцплощадки,- отметил начальник отдела потребительского рынка минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов.

За нарушение введенных ограничений в регионе могут наказать штрафом от тысячи рублей для граждан до 300 тысяч для юридических лиц.