Поступившие в вузы Башкирии стобалльники получат 150 тысяч рублей

В Башкирии учредили единовременную премию в размере 150 тысяч рублей стобалльникам, поступившим в вузы республики. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

В документе уточняется: вуз, в который поступает стобалльник, должен быть участником Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. При этом размер премии не зависит от количества стобалльных результатов абитуриента. Для получения поощрения нужно обратиться с заявлением в министерство образования и науки Башкирии в течение месяца после зачисления в университет.

Как уточнили в минобрнауки РБ, цель этой премии - привлечь в вузы республики ребят с высокими результатами по ЕГЭ. По данным на 2 июля в республике уже 89 стобалльников, из которых четверо имеют 100-балльные результаты по двум предметам.

В ближайшие дни станут известные результаты ЕГЭ по информатике.