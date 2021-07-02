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02.07.2021 14:17

Глава Перми Алексей Дёмкин открыл новый общественный центр

Глава Перми Алексей Дёмкин открыл новый общественный центр
Текст: Константин Бахарев
Всего в Перми с 2008 года открыто 43 общественных центра, расположенных во всех районах города, в том числе шесть в Орджоникидзевском районе. Общественный центр "Новое Левшино" на улице Цимлянской, 11 общей площадью более 442 квадратных метров стал седьмым в Орджоникидзевском районе. Центр оснащен необходимой мебелью и оборудованием, адаптирован для маломобильных групп населения.
Алексей Дёмкин: общественные центры - это "мосты", связывающие исполнительную власть, депутатов и жителей в решении важных для города задач. Фото: Виталий Кокшаров Алексей Дёмкин: общественные центры - это "мосты", связывающие исполнительную власть, депутатов и жителей в решении важных для города задач. Фото: Виталий Кокшаров
Алексей Дёмкин: общественные центры - это "мосты", связывающие исполнительную власть, депутатов и жителей в решении важных для города задач. Фото: Виталий Кокшаров

В открытии центра приняли участие глава Перми Алексей Дёмкин, заместитель руководителя Пермской городской Думы Наталья Мельник, заместитель главы администрации Перми Лидия Королева, глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов.

Фото: Администрация губернатора Пермского края
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- Важно, чтобы во всех районах были такие места, куда можно прийти населению для решения различных вопросов, или просто для того, чтобы найти единомышленников. Общественные центры - это "мосты", связывающие исполнительную власть, депутатов и жителей в решении важных для города задач. Сейчас в городе функционирует 43 общественных центра, это достаточно обширная сеть, однако мы, конечно, будем ее расширять и дальше, заходя в частный сектор, - отметил Алексей Дёмкин.

В новом общественном центре разместятся территориальное общественное самоуправление "Домостроительный", а также ряд других некоммерческих организаций. Среди них - региональная общественная организация "Пермский краевой комитет солдатских матерей", региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" - Пермский краевой совет женщин, образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Академия родительского образования", совет ветеранов, музей истории района.

Отметим, что в общественных центрах объединяются целеустремленные и неравнодушные горожане для решения самых насущных вопросов, и реализуются социально-значимые проекты.

Общественные центры действуют как дискуссионные площадки для встреч с населением микрорайона, для организации кружков, секций, занятий по интересам, для проведения культурно-массовых мероприятий, работы приемных депутатов. Важную роль они приобретают как методические, консультационные центры.

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