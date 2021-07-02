ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" проводит испытания дефектоскопов

Испытания внутритрубного оборудования для обследования газопроводов малых диаметров впервые проводятся на базе Управления аварийно-восстановительных работ ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

В испытаниях на базе Газпром трансгаз Нижний Новгород в Богородске принимают участие восемь отечественных компаний-производителей диагностического оборудования для нужд газовой и нефтяной промышленности, приехавшие из Коломны, Екатеринбурга, Санкт - Петербурга и других городов России.

"Наша задача - оценить фактические характеристики представленных внутритрубных дефектоскопов для обследования газопроводов малых диаметров и проверить их на соответствие требованиям ПАО "Газпром". Здесь в Богородске находится единственный официальный полигон ПАО "Газпром", на котором мы и проверяем качество диагностирующих приборов. Кто покажет наилучший результат - точно обнаружит максимальное количество заложенных в газопровод естественных и искусственных дефектов - тот и получит право работать на объектах газовой корпорации. Это первый - стендовый - этап испытаний. Затем участники этого своеобразного соревнования будут проходить практическое задание, как говорится - "в полевых условиях" на магистральном газопроводе "Саратов-Москва", - прокомментировал заместитель начальника лаборатории технической диагностики трубопроводов и оборудования ООО "Газпром ВНИИГАЗ" Владимир Лазарев.

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