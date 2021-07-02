В Башкирии Lada загорелась после ДТП, погибли шесть человек

В Кушнаренковском районе Башкирии на 1284 км федеральной автодороги М7 "Волга" произошло ДТП, унесшее шесть жизней.

Как сообщили в республиканском управлении ГИБДД, по предварительным данным, у грузовика Skania, двигавшегося в направлении Уфы, оторвалось передние левое колесо, и его отбросило на встречную Lada Largus. Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "Нивой". Затем Largus загорелся.

- В результате аварии водитель и пять пассажиров Lada скончались до приезда скорой помощи, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Сообщение о ДТП поступило в МЧС в 16:00 по местному времени. Прибывшие на место спасатели потушили загоревшийся автомобиль и деблокировали пострадавших. Четверых травмированных отправили в больницу.

Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются . На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, специалисты криминалистической лаборатории Экспертно-криминалистического центра МВД. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.