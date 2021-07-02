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02.07.2021 20:35
Рубрика: Происшествия

В Ижевске произошел выброс хлора

В районе городка Металлургов в Ижевске произошел выброс хлора. Жителей просят срочно покинуть окрестности микрорайона, сообщает пресс-служба МЧС.

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По данным ведомства, выброс произошел на улице Песочная, 9а. Пары хлора сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожный покров, в связи с этим жителям рекомендовано срочно покинуть территорию городка Металлургов.

Если из опасной зоны выйти не получается, то спасатели рекомендуют оставаться в помещении, предварительно произведя его экстренную герметизацию. Необходимо закрыть окна, двери, вентиляцию и дымоход. При этом рекомендуется подняться как можно выше по этажам здания.

По информации источника ТАСС, в результате ЧП было выброшено порядка 800 кг хлора с "Ижводоканала". По словам собеседника агентства, эвакуированы 10 работников предприятия, также проводится эвакуация из общежития Ижевского государственного техинститута.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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