В Оренбуржье из-за засухи ввели режим ЧС

В связи с аномальной жарой и угрозой засухи на востоке и в центре Оренбургской области введут режим ЧС. Он будет действовать на территории 18 муниципалитетов.

Такое решение было принято на состоявшемся в пятницу заседании региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В эти дни по области жара достигает 42 градусов, а температура почвы - 60 градусов.

- Сегодня посевы гибнут на площади более 100 тысяч гектаров, - прокомментировал ситуацию первый вице-губернатор - первый зампредседателя правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья Сергей Балыкин. - На заседании комиссии по предупреждению ЧС мы обсудили план работы с муниципальными образованиями в сложных условиях.

Принято решение подготовить документы в Минсельхоз РФ для оценки ущерба и обратиться в Правительство РФ о выделении средств на ликвидацию последствий ЧС. Особый режим будет действовать в Адамовском, Акбулакском, Беляевском, Домбаровском, Кваркенском, Новоорском, Оренбургском, Сакмарском, Саракташском, Светлинском районах, Гайском, Кувандыкском, Соль-Илецком, Ясненском городских округах, а также в городах Оренбург, Орск, Медногорск и Новотроицк.

По словам Балыкина, местные власти находятся на оперативной связи с коллегами из соседних регионов - Татарстаном, Башкортостаном, где уже объявлен режим ЧС.