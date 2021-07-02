В Саратовской области на Волге обнаружен разлив нефтепродуктов

В Балакове Саратовской области обнаружен разлив нефтепродуктов на Волге.

Как сообщает пресс-служба администрации Балаковского муниципального района, нефтяное пятно было обнаружено ночью в пятницу у причала в судоходном канале, который связан с Волгой.

Площадь загрязненной акватории около двух тысяч квадратных метров, чтобы предотвратить распространение пятна, выставлено специальное заграждение.

По предварительным данным, нефтепродукты могли оказаться в воде после того, как затонул катер, стоявший у причала.

На месте происшествия работают сотрудники ГИМС МЧС, управления государственного экологического надзора областного Министерства природных ресурсов и экологии, прокуратуры.