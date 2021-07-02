В Татарстане на ферме нашли 21 кг наркотиков и склад оружия

Пятерых жителей Казани задержали на ферме, где были обнаружены 21 килограмм наркотиков и арсенал оружия. Как сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану, на сельхозпредприятие в Пестречинском районе республики сотрудники правоохранительных органов прибыли по оперативной информации.

- В ходе следственных действий силовики обнаружили на территории фермы и изъяли около 21 килограмма вещества растительного происхождения зеленого цвета, а также все необходимое для выращивания растений. Подобное вещество было обнаружено и при личном досмотре задержанных. В результате исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - марихуана, - пояснили в ведомстве.

Впоследствии один из задержанных рассказал, что в ангаре спрятан оружейный арсенал. Полицейские обнаружили закопанный алюминиевый бидон, внутри которого находилось около 1,5 тысячи патронов различного калибра, четыре ручные гранаты с запалами, 18 электродетонаторов и пять единиц оружия: карабин "Сайга", самодельное ружье, а также два пистолета и револьвер.

В правоохранительных органах возбудили по данному факту два уголовных дела - о покушении на незаконное производство наркотических средств (часть 3 статья 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ) и о незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов (часть 1 статья 222 УК РФ). Статус задержанных пока остается неизвестным.