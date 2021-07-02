В Уфе автомобиль провалился в трехметровую яму

В ночь на 2 июля в центре Уфы автомобиль Renault Logan провалился в яму.

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты населения Уфы, инцидент произошел на пересечении улиц Цюрупы и Коммунистической. Во время ливня здесь обвалился грунт, и образовалась яма глубиной около трех метров, в который и провалился автомобиль.

По данным ГТРК "Башкортостан", в яме оказался таксист, ехавший к клиенту. Водитель был в салоне один. Неожиданно автомобиль ушел передней частью под землю. Таксист не пострадал, но выйти из машины самостоятельно не мог из-за сильных потоков воды. Ему помогли сотрудники Госавтоинспекции.

Утром автомобиль с помощью спецтехники вытащили из ямы, а место происшествия огородили. Там идут восстановительные работы.