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02.07.2021 14:08
Рубрика: Происшествия

В Уфе автомобиль провалился в трехметровую яму

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В ночь на 2 июля в центре Уфы автомобиль Renault Logan провалился в яму.

В ивановском селе фура провалилась сквозь мост

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты населения Уфы, инцидент произошел на пересечении улиц Цюрупы и Коммунистической. Во время ливня здесь обвалился грунт, и образовалась яма глубиной около трех метров, в который и провалился автомобиль.

По данным ГТРК "Башкортостан", в яме оказался таксист, ехавший к клиенту. Водитель был в салоне один. Неожиданно автомобиль ушел передней частью под землю. Таксист не пострадал, но выйти из машины самостоятельно не мог из-за сильных потоков воды. Ему помогли сотрудники Госавтоинспекции.

Утром автомобиль с помощью спецтехники вытащили из ямы, а место происшествия огородили. Там идут восстановительные работы.

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