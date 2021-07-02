В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв газа

В доме по улице Светлоярской Нижнего Новгорода произошел хлопок газовоздушной смеси. Сообщение о ЧП поступило аварийным службам в 6.57. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В доме №16 по улице Светлоярской разрушены перекрытия между этажами и перегородки, а также остекление. Из трех подъездов был эвакуирован 61 человек, в том числе девять детей. По предварительной информации, пострадали три человека, их госпитализировали.

Дом, где произошел взрыв газа, - трехэтажный, 1959 года постройки. Причины аварии уточняются, на месте работают сотрудники МЧС России.

По информации пресс-службы регионального правительства, губернатор Глеб Никитин поручил оказать помощь в связи с ЧП. Заместитель губернатора Дмитрий Краснов и глава города Юрий Шалабаев работают на месте происшествия, координируют ход работ.