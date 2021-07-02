Под Томском мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком и автобусом

Томские госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на подъезде к селу Тимирязево, где погиб один человек.

По предварительным данным, в девятом часу утра водитель КамАЗа выезжал с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество и столкнулся с мотоциклом. После сильного удара мотоциклист продолжил движение и врезался в автобус, в котором находилось 35 пассажиров.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался, - сообщили в УМВД России по Томской области.

Среди пассажиров автобуса пострадавших нет, уточнили в полиции.