В ГНЦ "Вектор" рассказали о новой вакцине от COVID-19

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" работают над созданием новой вакцины от коронавируса, которая получила название "ЭпиВакКорона-Н", сообщает KP.Ru. Препарат будет немногим отличаться от уже выпущенного в оборот.

- Мы не меняли ни действующие, ни вспомогательные вещества вакцины, - подчеркнули в организации. - Основу по-прежнему составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды - небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Отличие в том, что два из трех пептидов были объединены в один.

Обновленная структура не оказывает влияние на свойства вакцины, вызывающие иммунный ответ организма. Пептиды были объединены для того, чтобы оптимизировать процесс выпуска препарата. Тем не менее, согласно российскому законодательству, это требует новых клинических исследований.