В Красноярске возбудили первое дело о фальшивых COVID-сертификатах

Сотрудники МВД выявили в Красноярске факт подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщили сегодня в региональном главке полиции.

Медсестра одной из поликлиник Советского района подделала документы на имя двух жителей столицы края. В сертификаты медработница внесла ложные сведения о якобы сделанных прививках и отдала фальшивку гражданам - мужчине 1996 года рождения и женщине семью годами старше.

Возбуждено уголовное дело об изготовлении или обороте поддельных документов. Предполагаемой нарушительнице закона грозит до двух лет лишения свободы.

В поликлинике проведен обыск, изъяты интересующие полицию документы, добавили в главке МВД.