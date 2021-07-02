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02.07.2021 09:45
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае осудили вербовщика в запрещенное "ИГ"

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Первый Восточный окружной военный суд приговорил обвиненного в содействии терроризму жителя Красноярского края к девяти годам колонии строгого режима.

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Деятельность пособника террористов пресекли сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю. Установлено, что житель региона под влиянием радикальных идей ислама работал на международную террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена на территории Российской Федерации). По месту жительства гражданина правоохранители изъяли экстремистскую литературу, флаг террористической организации, средства связи и электронные носители информации.

Установлено, что красноярец вербовал граждан для оказания помощи боевикам. В частности, речь шла об оказании им медицинских услуг, уточнили в региональном управлении ФСБ.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Вербовка в террористические организации

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