В Заельцовском парке Новосибирска оборудуют экотропы и велодорожки

В Заельцовском парке Новосибирска по графику идут работы по благоустройству. Они предусмотрены проектом по формированию комфортной городской среды нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в ходе выездного совещания, общая сумма контракта составляет более 170 миллионов рублей - средств федерального, областного и местного бюджетов.

- Благоустройство в Заельцовском парке идет активно, порядка 30 процентов основных работ уже выполнено. Подрядчик готов взять обязательства завершить основные работы в октябре этого года, несмотря на то что срок выполнения контракта 1 июня 2022 года, - сказал Денис Архипов.

Министр подчеркнул, что важно выполнить все объекты в одном архитектурном и визуальном стиле.

В рамках контракта будут заменены покрытия центральной аллеи парка - с асфальта на тротуарную плитку, выделены дорожки из тактильной плитки для лиц с ограниченными возможностями, обновлены инженерные сети, оборудование электроосвещения, проложены основные маршруты.

Как доложили министру представители подрядных организаций, особое внимание будет уделено обустройству прогулочных экотроп, трасс для скандинавской ходьбы, велодорожек вдоль центральной аллеи. Планируется установить современные спортивные комплексы. Впервые Заельцовский парк будет оборудован видеокамерами и системами оповещения "Гражданин-полиция".

В парке уже выполнены земельные работы, началось устройство оснований для пешеходных дорожек и зон отдыха, на некоторых участках ведется укладка тротуарной плитки.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" находится на контроле правительства Новосибирской области.