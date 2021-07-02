Видео: В Новосибирске спасли собаку, застрявшую за батареей

Сотрудники новосибирской Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вызволили собаку из "чугунного плена" - питомец застрял за батареей и не мог выбраться. Как сообщили в службе спасения, инцидент произошел в одном из домов на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Спасателям позвонила хозяйка фокстерьера Теи. Женщина уже отчаялась, своими силами она никак не могла освободить собаку, упавшую за чугунную батарею. К моменту приезда спасателей хозяйка смогла надеть на незадачливое животное намордник, и это оказалось не лишним: несмотря на не самые внушительные размеры, выбившаяся из сил Тея вела себя весьма агрессивно.

Собака рычала на спасателей, которые пытались вытащить ее, пробовала кусаться. Но, несмотря на сопротивление жертвы обстоятельств, работникам МАСС удалось отогнуть батарею и достать фокстерьера. На операцию ушло чуть больше минуты.