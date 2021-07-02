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02.07.2021 14:13
Рубрика: Происшествия

В КЧР экс-судью обвинили в смертельном ДТП с двумя погибшими

Текст: Наталья Коротченко

Следователи управления СКР по Карачаево-Черкессии завершили расследование уголовного дело, фигурантом которого стал бывший мировой судья участка одного из районов.

В Самаре экс-судья признан виновным в получении взятки

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, экс-судья обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибло два человека и еще одному причинен тяжкий вред здоровью.

Дорожная авария произошла три года назад: обвиняемый на Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречку и столкнулся с Kia Rio, водитель которой получил тяжелые травмы, а двое пассажиров скончались.

В связи со статусом судьи возбуждение уголовного дела производилось в особом порядке: было получено разрешение Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Обвиняемый не признал свою вину, а в ходе следствия отказывался предоставлять на анализ кровь и другие биоматериалы. Доказательства собирались на основании допросов целого ряда свидетелей и проведений трудоемких экспертиз.

Согласно сообщению, обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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