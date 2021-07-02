Макс Покровский накричал на Диму Билана из-за масок на концерте

Лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский через Instagram эмоционально обвинил музыканта Диму Билана в том, что после его концерта была временно закрыта петербургская площадка Roof Place. А именно сегодня, 2 июля, группа "Ногу свело" должна была там выступить.

По словам Покровского, Билан проявил неуважение к поклонникам группы "Ногу свело" и поступил некультурно. К организаторам площадки властям группа претензий не имеет, подчеркнул Покровский.

Как сообщает комитет по культуре Петербурга, во время концерта Билана, прошедшего на площадке 1 июля нарушалась социальная дистанция и масочный режим.

Комитет по культуре велел концертной площадке устранить нарушения. Но группа "Ногу свело" сегодня в Петербурге выступить уже не успеет. Музыканты ведут переговоры о проведении концерта, в том числе и на другой площадке.

Сам Билан на обвинения со стороны Покровского пока не отреагировал.