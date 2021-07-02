Библиотека Коми получила в дар книгу 1792 года

Уникальное издание получила в дар Национальная библиотека Республики Коми. Это "Начальныя основания математики", выпущенные в 1792 году.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор библиотеки Алексей Просужих. Он отметил, что книга в прекрасном состоянии и является единичным книжным памятником.

Раритет - прижизненное издание немецкого профессора математики и философии Авраама Готтгельфа Кестнера (1710-1800 годы). Она выпущена в частной типографии Вильковского города Санкт-Петербурга.

Как добавил Алексей Просужих, книга издана на тряпичной бумаге из натуральных волокон. Именно так вплоть до середины XVIII века печатали все книги. Она хорошо сохранилась, потому что береглась в частной коллекции, нет никаких знаков других библиотек. Есть только дарственная надпись карандашом.

Национальная библиотека Республики Коми высказала благодарность читателю за бесценный подарок.