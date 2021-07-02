Петербургские ученые впервые в мире полностью описали череп крокодила

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с помощью компьютерной томографии и специальной программы для трехмерной визуализации первыми в мире описали все структуры мозговой коробки черепа современных крокодилов.

Также ученые присвоили название каждой составляющей мозговой коробки и нашли эволюционные признаки, позволяющие определить, за счет чего череп аллигатора приобрел современный, всем нам известный вид. Об этом исследовании и его результатах сообщила пресс-служба университета.

Как заверяют ученые, мозговая коробка аллигатора сильно отличается от той, которой обладают ящерицы и птицы. Дело в том, что именно у крокодилов кости мозговой коробки сращены между собой и представляют единую структуру.

"За счет этого в процессе эволюции у них сформировались мощные челюсти", - сказано в сообщении. Аллигатор, как известно, способен разгрызть и панцирь черепахи, и наземных и водных животных. Даже динозавры - и те были крокодилу вполне по зубам. Благодаря монолитной мощной челюсти крокодилы прочно заняли нишу хищников и благополучно дожили с глубокой древности до наших дней.

Однако до недавнего времени строение мозговой коробки аллигатора не было тщательно изучено. Ситуацией заинтересовались ученые СПбГУ и их коллеги из Паленотологического института РАН имени Борисяка, а также Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы. Из иностранных коллег в проекте приняли участие сотрудники Смитсоновского института в США. Исследование проходило с применением компьютерной технологии.

Были созданы и изучены 3D модели 75 образцов мозговых коробок крокодилов. По результатам составили подробную таблицу с описанием каждой деталь мозговой коробки. Выяснилось, что еще на начальном этапе онтогенеза именно у крокодилов появляются дополнительные структуры, которые и обеспечивают срастание в монолит.

Как подчеркнул аспирант СПбГУ и первый автор исследования Иван Кузьмин, "к хрящевым структурам, как в конструкторе LEGO, присоединяются новые костные блоки, которые отсутствуют у других животных". При дальнейшем росте эмбриона крокодила они преобразуются в кости, и все срастается в единый монолит.