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02.07.2021 12:20
Рубрика: Общество

Петербургские ученые впервые в мире полностью описали череп крокодила

Текст: Татьяна Тюменева

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с помощью компьютерной томографии и специальной программы для трехмерной визуализации первыми в мире описали все структуры мозговой коробки черепа современных крокодилов.

Фото: iStock
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Также ученые присвоили название каждой составляющей мозговой коробки и нашли эволюционные признаки, позволяющие определить, за счет чего череп аллигатора приобрел современный, всем нам известный вид. Об этом исследовании и его результатах сообщила пресс-служба университета.

Как заверяют ученые, мозговая коробка аллигатора сильно отличается от той, которой обладают ящерицы и птицы. Дело в том, что именно у крокодилов кости мозговой коробки сращены между собой и представляют единую структуру.

"За счет этого в процессе эволюции у них сформировались мощные челюсти", - сказано в сообщении. Аллигатор, как известно, способен разгрызть и панцирь черепахи, и наземных и водных животных. Даже динозавры - и те были крокодилу вполне по зубам. Благодаря монолитной мощной челюсти крокодилы прочно заняли нишу хищников и благополучно дожили с глубокой древности до наших дней.

Однако до недавнего времени строение мозговой коробки аллигатора не было тщательно изучено. Ситуацией заинтересовались ученые СПбГУ и их коллеги из Паленотологического института РАН имени Борисяка, а также Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы. Из иностранных коллег в проекте приняли участие сотрудники Смитсоновского института в США. Исследование проходило с применением компьютерной технологии.

Были созданы и изучены 3D модели 75 образцов мозговых коробок крокодилов. По результатам составили подробную таблицу с описанием каждой деталь мозговой коробки. Выяснилось, что еще на начальном этапе онтогенеза именно у крокодилов появляются дополнительные структуры, которые и обеспечивают срастание в монолит.

Как подчеркнул аспирант СПбГУ и первый автор исследования Иван Кузьмин, "к хрящевым структурам, как в конструкторе LEGO, присоединяются новые костные блоки, которые отсутствуют у других животных". При дальнейшем росте эмбриона крокодила они преобразуются в кости, и все срастается в единый монолит.

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