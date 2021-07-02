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02.07.2021 15:59
Рубрика: Общество

Под Петербургом еду из кафе начали доставлять роботы-курьеры

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В городе Мурино Ленинградской области доставкой еды начали заниматься роботы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Яндекс", которой принадлежат механические курьеры.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Роботов в компании называют "роверами". Они могут самостоятельно передвигаться по тротуарам со средней скоростью 5-8 километров в час.

Проезжую часть роботы-доставщики пересекают исключительно по "зебрам", а если есть светофор, то ждут зеленого сигнала.

Правда, зайти в квартиру или заехать в сам ресторан за заказом роверы не могут. Поэтому когда робот подъезжает к точке общепита, где надо забрать пиццу или роллы, работник ресторана выходит с едой на улицу, открывает специальный ящик в ровере и складывает туда заказ.

Когда ровер приезжает по адресу, то клиент выходит на улицу, нажимает на робота и забирает свою еду.

Приложение позволяет пользователям выбрать, кто будет доставлять им заказ: робот или живой человек.

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