С новгородца взыскали 10 тысяч рублей за укус собаки

Новгородский районный суд Великого Новгорода обязал местного собаковода выплатить 10 тысяч рублей мужчине, которого покусал его пес.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, инцидент произошел еще в августе прошлого года. Гулявшая во дворе собака покусала мужчину в ногу. Тот возмутился, нашел хозяина и потребовал компенсировать ущерб, но получил отказ.

Тогда мужчина зафиксировал телесные повреждения и обратился в суд. На судебном заседании он рассказал, что рана долго болела и не заживала.

Владелец собаки пытался парировать, утверждал, что его пес гулял один, а хозяин в это время сидел дома.

Суд с этим доводом не согласился - владелец животного несет ответственность за его действия в любом случае, даже если он сам не видел обстоятельств случившегося. Кроме того, выгуливать собак можно в намордниках и на поводке независимо от пород. Самовыгул собак недопустим.

Правда, сам пострадавший свои страдания оценил в 70 тысяч рублей, но суд снизил размер выплаты в семь раз.