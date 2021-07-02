В Архангельской области сотрудники УФСИН приняли роды у осужденной

Трое сотрудников УФСИН по Архангельской области приняли роды у женщины, которую конвоировали в Москву на поезде. У осужденной на долгом перегоне произошли преждевременные роды, сообщает пресс-служба УФСИН по Арханельской области.

Когда женщина только садилась в поезд, никто не мог предположить такого развития событий. Осужденная была на 28 неделе беременности, до плановых родов больше месяца, чувствовала она себя хорошо.

Однако на перегоне стало ясно: ребенок готов появиться на свет. Начальник караула Алексей Баев, его помощник Владимир Мерзлый и караульный Сергей Щедренко смогли принять роды у женщины. Малыш родился через 40 минут.

На ближайшей станции женщину с ребенком передали врачам. По предварительным данным, они здоровы. Учитывая специфику, в больнице молодую мать будет сопровождать карауальный.