В Калининградской области мигрантам запретят работать в школе и такси

В Калининградской области вводится ряд запретов на трудоустройство иностранных граждан, работающих по патенту, это следует из указа губернатора региона, размещенного на портале правовой информации.

В частности, иностранцы по патентам не смогут устраиваться в пекарни и на хлебозаводы, в кондитерские, им запретят работать в сфере производства детского питания и диетических продуктов.

Нельзя будет им устроиться в школы и детские сады, также не примут их кадровиками или гостиничными работниками. Кроме того, вводится запрет на устройство иностранных граждан водителями, их не пустят не только за руль автобусов, но и такси.

Указ вступает в силу через три месяца. В документе говорится, что за это время компании из указанных сфер, где работают иностранные специалисты по патентам, должны привести свое штатное расписание в соответствии с законодательством, то есть, расстаться с иностранными работниками.