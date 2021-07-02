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02.07.2021 10:51
Рубрика: Происшествия

В Мурманске глава филиала судоремонтного завода арестован за хищения

Текст: Татьяна Тюменева

В Мурманске заключен под стражу сроком на один месяц 27 дней директор филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка", занимающий эту должность с января 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Руководителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере".

Ранее, как пишет ТАСС, по делу о хищении при ремонте крейсера "Адмирал Кузнецов" был арестован гендиректор "10 судоремонтного завода" в Мурманске, которого подозревают в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт корабля.

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