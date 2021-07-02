В Петербурге начнется повторная вакцинация от коронавируса

С 5 июля петербуржцы смогут проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Повторную прививку смогут сделать петербуржцы, вакцинировавшиеся более шести месяцев назад.

Сама процедура будет похожа на ту, что они проходили при вакцинации - через запись в поликлинику через сервисы "Здоровье петербуржца", "Госуслуги", также можно обратиться по номеру 122 или в саму поликлинику.

Перед ревакцинацией сдавать анализы на антитела не обязательно, соответствующих анализов с желающих сделать прививку никто не потребует.

Лисовец отметил, что ревакцинироваться можно любой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в России. Однако ставить повторную прививку будут только "Спутником V", поскольку "ЭпивакКорона" и "КовиВак" остались в городе в небольшом количестве.