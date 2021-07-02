В Петербурге спасли пациентку, 11 месяцев лечившуюся от коронавируса

В Петербурге от COVID-19 спустя 11 месяцев с начала заболевания вылечилась 47-летняя женщина, сообщает KP.RU. Коронавирусом женщина заразилась в прошлом году от соседки по палате, когда проходила плановую химиотерапию.

Петербурженка страдает лимфомой Ходжкина. Именно наличие онкологического заболевания, по данным врача-инфекциониста Первого Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова Оксаны Степаневич и обусловило столь долгое течение заболевания.

В подавляющем большинстве случаев у людей без хронических заболеваний вирус выделяется еще 10-12 дней после выздоровления. Если коронавирусная инфекция протекала тяжело, то пациент опасен для окружающих еще 14-20 дней после окончания болезни, это объясняется тем, что при лечении применялись препараты, подавляющие иммунитет.

В случае с тяжелыми онкологическими заболеваниями, человек, который перенес не один курс химиотерапий, может заражать окружающих в течение нескольких месяцев.

Дело в том, что вирус, даже когда пациент, кажется, близок к выздоровлению, продолжает сохраняться в кишечнике, легких или даже в сердце.

Когда заболевание коронавирусом длится месяцами, ПЦР-тесты пациента различаются, то они положительные, то отрицательные, то снова положительные. Это объясняется изменением концентрации вируса в организме.

При этом вирус активно мутирует. Например, в организме петербурженки нашли более 20 мутаций COVID-19.