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02.07.2021 14:53
Рубрика: Происшествия

В Петербурге вынесли вердикт банде, убивавшей пенсионеров ради квартир

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге суд присяжный заседателей внес обвинительный вердикт группировке из пяти человек, участники которой убивали пенсионеров и их детей ради квартир, сообщает СК по Северной столице.

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В ближайшее время суд определит, какой срок подсудимые проведут в местах лишения свободы.

Лидер банды бывший участковый Сергей Крохин приговорен ранее к пожизненному заключению.

Напомним, с 2011 года Колпино при странных обстоятельствах стали умирать пожилые люди. Как правило, это женщины, у которых были холостые сыновья или внуки. Те, естественно, вступали в наследство, а потом на их жизненном горизонте появлялись роковые женщины и сыновья-наследники при не менее странных обстоятельствах уходили в мир иной, а их квартиры переходили вдовам.

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Преступления продолжались до 2015 года. Затем следователи вышли на участкового и подельников. Оказалось, что будучи сотрудником правоохранительных органов Крохин узнавал адреса подходящих для преступной схемы пожилых людей. Их убивали, причем так, чтобы на теле не оставалось следов.

Затем точно также убивали и их наследников. На счету тех пяти человек, что оказались на скамье подсудимых - четыре убийства и два мошенничества. Судили как "черных вдов", так и исполнителей убийств.

Присяжные пришли к выводу, что все пятеро виновны в совершении преступлений, снисхождения заслуживает по семейным обстоятельствам только один из них.

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