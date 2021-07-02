В Петербурге за взятки задержан сотрудник МВД

В Северной столице оперативниками Управления собственной безопасности регионального Главка задержан сотрудник УМВД России по Калининскому району, подозреваемый в получении взятки.

Предварительно установлено, что он, действуя в сговоре с двумя гражданами, требовал от коммерческой организации денежные средства в размере 500 тысяч рублей ежемесячно, и на момент задержания уже получил 1 миллион 250 тысяч рублей за непринятие мер в рамках административного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка.

Если вина сотрудника будет подтверждена, его уволят из органов внутренних дел, и он понесет наказание в соответствии с законодательством.