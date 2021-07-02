Житель Петербурга закрыл своим телом собаку от агрессивных псов

В Калининском районе Петербурга мужчине, выгуливавшему свою собаку, пришлось буквально закрывать питомца своим телом. На собаку бросились агрессивные бойцовские псы.

На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, закрывая собой небольшую собаку. Рядом с ним бегают два больших пса бойцовских пород, которые пытаются напасть на животное.

Отчего-то обе собаки были без поводков и намордников. Их владельцы были рядом, они смогли оттащить псов от мужчины и надеть на них поводки.

РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечает, что по данному факту была проведена проверка, пострадавший мужчина за медицинской помощью не обращался, претензий ни к кому не имеет.