Жительница Коми переехала и сменила фамилию, чтобы не платить по кредиту

Предприимчивая жительница села Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми сменила свою фамилию и переехала в другой регион, чтобы сбежать от долгов по кредиту. Но ее все равно нашли, теперь ей придется не только гасить долг, но и отвечать в суде.

Как сообщают в прокуратуре региона, долг у женщины давний. И в 2019 году судебные приставы наложили арест на ее имущество - автомобиль. Машину у женщины не забрали, оставили на ответственное хранение. То есть, пользоваться она автомобилем могла, а вот продать или подарить - нет.

Однако женщина летом прошлого года неожиданно "пропала с радаров". Выяснилось, что машина на ней больше не числится, более того, сама должница в Выльгорте не проживает и вообще, человека с таким именем и фамилией больше не существует.

Судебные приставы и полицейские стали разбираться в обстоятельствах этой детективной истории. Все оказалось прозаично: женщине понадобились деньги, она продала машину. Чтобы ее не нашли, сменила фамилию и переехала, но не учла, что правоохранительные органы все равно ее найдут и заставят выполнять свои обязательства.

В ближайшее время Сыктывдинский районный суд рассмотрит ее дело. Женщину будут судить за продажу арестованного имущества.