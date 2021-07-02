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02.07.2021 13:38

Астраханский губернатор разберется в ситуации с жилуправлением многоэтажек

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел личные встречи с жителями региона, обратившимися на Прямую линию президента России Владимира Путина. Среди тех, кто искал поддержки, оказались жильцы сразу нескольких многоэтажек, вокруг которых управляющие компании ведут жаркие споры за право обслуживания. Тем временем, микрорайон приходит в упадок.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор встретился с представительницей жилых домов Екатериной Портновой, ее вопрос не попал в эфир, но от этого он не становится менее животрепещущим.

Девушка представляет интересы жильцов домов по улицам Боевая, 126/87, корпус 1-10, Набережная реки Царев, 89, 2-я Зеленгинская, 1, Генерала Герасименко, 2, С. Перовской, 10, корпус 1 и Вагнера, 23. В этих домах уже много месяцев не утихают споры между управляющими компаниями "Царевская" и "Волга" за право обслуживания многоэтажек.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
С астраханкой, задавшей вопрос Путину, встретился губернатор региона

По словам жильцов, в борьбе применяются и не честные методы - вплоть до подделки личных подписей и актов общих собраний. За дело уже взялись правоохранительные органы, арбитражный суд, прокуратура.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Игорь Бабушкин поручил заместителю председателя правительства Михаилу Богомолову создать специальную комиссию.

- В комиссию должны войти жильцы дома, представители правоохранительных органов, жилищного надзора, администрации города Астрахани, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Мы будем контролировать это дело до тех пор, пока проблема не решится, - отметил Игорь Бабушкин и поручил зампреду правительства лично докладывать ему о том, как развивается эта ситуация, чтобы не допустить нарушений прав граждан.

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