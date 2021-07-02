Астраханский губернатор разберется в ситуации с жилуправлением многоэтажек

Губернатор встретился с представительницей жилых домов Екатериной Портновой, ее вопрос не попал в эфир, но от этого он не становится менее животрепещущим.
Девушка представляет интересы жильцов домов по улицам Боевая, 126/87, корпус 1-10, Набережная реки Царев, 89, 2-я Зеленгинская, 1, Генерала Герасименко, 2, С. Перовской, 10, корпус 1 и Вагнера, 23. В этих домах уже много месяцев не утихают споры между управляющими компаниями "Царевская" и "Волга" за право обслуживания многоэтажек.
По словам жильцов, в борьбе применяются и не честные методы - вплоть до подделки личных подписей и актов общих собраний. За дело уже взялись правоохранительные органы, арбитражный суд, прокуратура.
Как сообщает пресс-служба губернатора, Игорь Бабушкин поручил заместителю председателя правительства Михаилу Богомолову создать специальную комиссию.
- В комиссию должны войти жильцы дома, представители правоохранительных органов, жилищного надзора, администрации города Астрахани, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Мы будем контролировать это дело до тех пор, пока проблема не решится, - отметил Игорь Бабушкин и поручил зампреду правительства лично докладывать ему о том, как развивается эта ситуация, чтобы не допустить нарушений прав граждан.