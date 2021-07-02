На Кубани отменили обязательные ПЦР-тесты для детей до 14 лет

Власти Краснодарского края дополнили курортные правила, введенные в регионе с 1 июля. Так, при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты теперь не нужны детям до 14 лет включительно.

Соответствующие поправки в постановление "О введении режима повышенной готовности" подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после рекомендации санитарных врачей.

Таким образом, с 1 июля туристам в средствах размещения необходимо представить медицинский документ о перенесенном заболевании за последние полгода, либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три дня до заезда, либо сертификат о вакцинации. Детям в возрасте от 15 до 18 лет необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном заболевании.