На набережных Крыма открылись пункты вакцинации от COVID-19

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 заработали на набережных в курортных городах Крыма. Прививку там могут сделать не только местные жители, но и туристы, сообщает сайт правительства республики.

- В курортных городах Евпатории, Алуште, Судаке, Феодосии мобильные пункты работают вблизи набережных, - сказано в сообщении.

Так, в Евпатории пройти вакцинацию можно в парке имени Фрунзе, возле аквариума. В Судаке - на Молодежной площади, в Алуште - на улице Ленина в 500 метрах до набережной. В Ялте мобильный пункт вакцинации работает каждую пятницу на площади Советской.

Сделать прививку в мобильных пунктах можно без предварительной записи в порядке живой очереди. При этом надо предъявить паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Мобильные пункты также открыты в Симферополе в четырех торговых центрах и на автовокзале, в Керчи и Армянске - на центральных площадях, с 6 июля откроется мобильный пункт в центре поселка Первомайское.