Приехавшие на курорты Кубани без прививки россияне смогут сделать ее на месте

Не вакцинированные россияне смогут привиться на Кубани по месту отдыха после 1 августа в течение трех дней, люди с медицинским отводом от вакцинации смогут приехать с ПЦР-тестом, действительным в течение 72 часов. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Чтобы максимально комфортно реализовать права граждан на отдых, который ими был приобретен в течение всего 2021 года, мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано. И начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат вакцинированного. В случае, если есть отвод от вакцинации, - ПЦР-тест, действительный 72 часа", - сказала Голикова

Она также рассказала, что власти Краснодарского края предоставят возможность тем россиянам, которые не вакцинированы, по месту отдыха вакцинироваться в течение трех дней с момента прибытия на территорию края.

В секретариате вице-премьера уточнили, что непривитым россиянам для въезда в Краснодарский край также нужно будет иметь при себе ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов.