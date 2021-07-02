В Адыгее отремонтируют 54 дорожных объекта по нацпроекту

Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам реализации в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он включает большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе ремонт автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения.

Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП.

Открывая совещание, руководитель региона указал на необходимость сохранения набранных темпов работы по развитию транспортной инфраструктуры. Напомним, Адыгея входит в число лучших регионов по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги". В прошлом году показатели нацпроекта были перевыполнены. Более того, осуществлен ремонт автодорог, намеченных к приведению в нормативное состояние в 2021 году.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин поручил оперативно выделить субъектам дополнительные средства на ремонт автодорог, чтобы уже летом и осенью они могли их использовать на необходимые работы.

"На ремонт и строительство дорог выделяются значительные средства, которые дают нам возможность опережающими темпами выполнить плановые показатели, увеличить объем работ по развитию транспортной инфраструктуры республики. Сейчас позволяют это сделать и погодные условия. Важно объединить усилия всех заинтересованных ведомств для достижения целей нацпроекта", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как доложил первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев, на 2021 год запланирован ремонт 54 дорожных объектов общей протяженностью 75,624 километра, а также строительство транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай в 2021-2023 годах. Все запланированные на этот год работы были выполнены в прошлом году.

По поручению главы РА в этом году задачи по ремонту также будут решаться опережающими темпами, с перевыполнением плана. Намечено привести в нормативное состояние 46 дорожных объектов программы 2022 года. Все эти работы планируется выполнить до 1 сентября 2021 года.

Кроме того, продолжается строительство крупных дорожных объектов. Это возведение транспортной развязки на трассе "Энем - Новобжегокай", которую планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, а также завершение строительства в этом году второй очереди дороги в обход Майкопа и третьей очереди - в 2022 году.

Глава Адыгеи поручил строго следить за подготовкой проектной документации, контрактацией и эффективным освоением средств, особе внимание уделить ремонту дорог в Яблоновском.

Мурат Кумпилов также указал, что планы по ремонту дорог должны выполняться в тесном взаимодействии с ГИБДД для выявления опасных участков трасс, которые нужно привести в нормативное состояние, а также для обустройства пунктов весового контроля. Подробно об этой работе доложил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РА Казбек Мамиек.

"Достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Это одна из точек роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание. Главным результатом данной работы должно стать снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы сохранять жизнь и здоровье людей. Развитие дорожной сети также позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения", - отметил Мурат Кумпилов.