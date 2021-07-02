В Адыгее отремонтируют 54 дорожных объекта по нацпроекту

Новости

Жительница Коми переехала и сменила фамилию, чтобы не платить по кредиту 19:26
Путин: Сличенко внес уникальный вклад в сбережение культуры цыганского народа 19:15
Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной 19:11
С новгородца взыскали 10 тысяч рублей за укус собаки 19:06
Товарооборот России и Беларуси вырос почти на 32% 18:59
В Архангельской области сотрудники УФСИН приняли роды у осужденной 18:54
Чернышенко: Никита Анисимов - один из самых успешных управленцев в высшей школе 18:52
Названа самая богатая страна в Евросоюзе 18:49
Байден: В ближайшие дни войска США из Афганистана выведены не будут 18:40
В Петербурге отменили концерт на День ВМФ 18:38
Теннисистка Сизикова пожаловалась в прокуратуру Парижа на клевету 18:29
В Абхазии обрушился мост, отрезав две части российских пограничников 18:20
На Кубани отменили обязательные ПЦР-тесты для детей до 14 лет 18:11
Уголовное дело бывшего схимонаха Сергия передано в суд 17:39
В Калининградской области мигрантам запретят работать в школе и такси 17:28
В Оренбуржье из-за засухи ввели режим ЧС 17:15
На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 17:11
В Петербурге за взятки задержан сотрудник МВД 17:09
В Башкирии Lada загорелась после ДТП, погибли шесть человек 17:02
Медведев назвал обнадеживающими результаты научно-технических программ РФ 16:59
Москалькова направила Лаврову списки находящихся в тюрьмах США россиян 16:59
Грузовой Boeing упал на воду возле Гонолулу 16:58
СМИ: Facebook стал спрашивать о наличии друзей-экстремистов 16:51
Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров в РПЛ 16:44
Станислав Черчесов: Непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 18:34
Рубрика: Экономика

В Адыгее отремонтируют 54 дорожных объекта по нацпроекту

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам реализации в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он включает большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе ремонт автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП.

Открывая совещание, руководитель региона указал на необходимость сохранения набранных темпов работы по развитию транспортной инфраструктуры. Напомним, Адыгея входит в число лучших регионов по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги". В прошлом году показатели нацпроекта были перевыполнены. Более того, осуществлен ремонт автодорог, намеченных к приведению в нормативное состояние в 2021 году.

Фото: Алексей Гусев
Нацпроект поможет Адыгее реализовать проект "Лагонаки"

Глава Адыгеи также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин поручил оперативно выделить субъектам дополнительные средства на ремонт автодорог, чтобы уже летом и осенью они могли их использовать на необходимые работы.

"На ремонт и строительство дорог выделяются значительные средства, которые дают нам возможность опережающими темпами выполнить плановые показатели, увеличить объем работ по развитию транспортной инфраструктуры республики. Сейчас позволяют это сделать и погодные условия. Важно объединить усилия всех заинтересованных ведомств для достижения целей нацпроекта", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как доложил первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев, на 2021 год запланирован ремонт 54 дорожных объектов общей протяженностью 75,624 километра, а также строительство транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай в 2021-2023 годах. Все запланированные на этот год работы были выполнены в прошлом году.

По поручению главы РА в этом году задачи по ремонту также будут решаться опережающими темпами, с перевыполнением плана. Намечено привести в нормативное состояние 46 дорожных объектов программы 2022 года. Все эти работы планируется выполнить до 1 сентября 2021 года.

Кроме того, продолжается строительство крупных дорожных объектов. Это возведение транспортной развязки на трассе "Энем - Новобжегокай", которую планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, а также завершение строительства в этом году второй очереди дороги в обход Майкопа и третьей очереди - в 2022 году.

Глава Адыгеи поручил строго следить за подготовкой проектной документации, контрактацией и эффективным освоением средств, особе внимание уделить ремонту дорог в Яблоновском.

Мурат Кумпилов также указал, что планы по ремонту дорог должны выполняться в тесном взаимодействии с ГИБДД для выявления опасных участков трасс, которые нужно привести в нормативное состояние, а также для обустройства пунктов весового контроля. Подробно об этой работе доложил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РА Казбек Мамиек.

"Достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Это одна из точек роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание. Главным результатом данной работы должно стать снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы сохранять жизнь и здоровье людей. Развитие дорожной сети также позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения", - отметил Мурат Кумпилов.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной
Суд арестовал Виктора Батурина по делу о мошенничестве
Минюст получил доступ к банковской тайне
На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы