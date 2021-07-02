В Азовском море утонули мужчина и его 15-летний сын

В Павло-Очаковской косе на Азовском море - популярном месте отдыха жителей Ростовской области - утонули мужчина с 15-летним сыном.

Как сообщают РИА Новости, во время купания они скрылись под водой, спустя время спасатели обнаружили тело мужчины, затем - мальчика.

В настоящее время следователи СКР по региону уточняют обстоятельства произошедшей трагедии.

В сообщении отмечается, что случаи гибели людей на воде участились в Ростовской области в связи с жарой. Люди тонут из-за неумения плавать, употребления спиртного, купания в необорудованных водоемах и нарушения правил поведения на воде.