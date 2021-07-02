В Ялте открыли часть пляжей после наводнения

Часть пляжей Большой Ялты открылись после наводнения. Об этом сегодня сообщила мэр города Янина Павленко.

- С сегодняшнего утра начинаем открывать пляжи со стороны Севастополя, от Фороса до Алупки, - рассказала Павленко на своей странице в Facebook.

В частности, разрешено купаться на пляжах "Дача Тессели", "Парк Форос", "Пансионат "Терлецкий", "Тихая бухта", "Форосский", "Санаторий "Южный", "Кастрополь-1", "Крымский бриз", "Мрия", "Артемида", "Понизовка", "Башмак", "Санаторий "Симеиз", "Лягушка", "Алупка", "Санаторий "Южнобережный" и других.

Она отметила, что пляж "Воронцовские купальни" в Алупке, а также пляжи в городской черте Ялты пока остаются закрытыми, поскольку пробы воды там не соответствуют нормам.

- Очень прошу пока воздержаться от купания на тех пляжах, которых нет в списке, до заключения Роспотребнадзора, - добавила Павленко.