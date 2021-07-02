В Краснодаре 8 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В столице Краснодарского края днем 2 июля маршрутный городской автобус врезался в грузовик. Как сообщается в официальном аккаунте Instagram МВД региона, 8 пассажиров автобуса в результате пострадали.

- Около 14:30 в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля. По предварительным данным, на улице Ростовское шоссе водитель маршрутного автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию движения и допустил столкновение с впереди идущим в попутном направлении грузовым автомобилем, - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших доставили в медучреждение для проведения обследования, данных о тяжести их травм пока нет. В МВД по факту ДТП начали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.