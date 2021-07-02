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02.07.2021 10:28
Рубрика: Происшествия

В Крыму глава села задержан из-за застройки пляжа

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан по обвинению в халатности с причинением особо крупного ущерба. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК по Республике Крым и Севастополю.

Фото: Пресс-служба администрации Сакского района
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По информации ведомства, в декабре 2020 года глава администрации сельского поселения заключил договор с индивидуальным предпринимателем о благоустройстве муниципального пляжа в селе Витино. Чиновник знал, что коммерсант планирует земляные работы на пляже, однако не препятствовал ему. Хотя администрация не давала письменных разрешений, предприниматель нанял субподрядчика на выполнение земляных работ. В результате в нарушение норм и правил был снят и перемещен почвенный покров с территории площадью почти один гектар.

- Глава сельского поселения, находясь на месте и являясь очевидцем земляных работ, не сообщил о противоправных действиях в государственные органы. В результате ненадлежащего и небрежного исполнения должностных обязанностей окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей, - отметили в СК.

Задержание чиновника прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, глава села своими действиями причинил особо крупный ущерб муниципальному образованию. Аксенов также сообщил, что в четверг, 1 июля, глава администрации Сакского района Михаил Слободяник написал заявление об отставке по собственному желанию.

Фото: Пресс-служба Сакской районной администрации
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- Причина отставки - слабое административное воздействие и невыполнение поставленных задач, - написал Аксенов на своей странице в ВК. - В частности, есть претензии к генеральным планам прибрежных территорий населенных пунктов, а также большие вопросы по поводу хаотичной продажи прибрежных территорий при молчаливом согласии сотрудников администрации.

По его словам, в Сакском районе состоится проверка рабочей группы из представителей МВД, ФСБ, Прокуратуры, Следственного комитета.

По информации официального сайта администрации Молочненского сельского поселения, с сентября 2014 года пост главы поселения занимает Денис Плохих.

Весной этого года жители села Витино обратились к властям республики с просьбой защитить пляж от застройки. В ходе проверки выяснилось, что арендатор установил на пляже монолитные железобетонные плиты и построил на них 14 деревянных бунгало.

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