В Ростовской области проверят информацию об отказе в жилье ветерану

Прокуратура и следственное управление СКР по Ростовской области организовали проверку после сюжета на федеральном телевидении о 94-летнем ветеране Великой Отечественной войны, которого местные власти отказываются ставить на жилищную очередь.

Как сообщается на сайте облпрокуратуры, ветеран переехал в Азовский район Ростовской области из Молдовы и в 2019 году получил российское гражданство. Тем не менее, ему отказывают в улучшении жилищных условий.

В ходе проверки ведомство выяснит, насколько правомерны действия муниципальных чиновников. СКР по результатам проверки примет процессуальное решение.