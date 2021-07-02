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02.07.2021 16:35
Рубрика: Общество

В Севастополе отменили ПЦР-тесты для детей при заселении в отели

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Губернатор Севастополя освободил детей от необходимости предоставить результаты ПЦР-теста при заселении в гостиницы в сопровождении взрослых. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства города.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- Детям до 18 лет не нужно делать ПЦР-тест перед заселением в гостиницу, если они находятся в сопровождении взрослых, которые предоставили необходимые документы, - рассказали в пресс-службе.

Ранее из-за роста числа заболевших COVID-19 в Севастополе были введены новые правила для туристов. С 28 июня они обязаны при заселении в отели предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, анализ на антитела или сертификат о вакцинации. А с 16 июля отели будут принимать только вакцинированных или переболевших ковидом постояльцев.

Глава города отметил, что необходимо увеличить число прививок с 1200 до 2000 в день, чтобы к сентябрю в Севастополе сформировался коллективный иммунитет и можно было снять ограничения.

Мобильные пункты вакцинации работают в Севастополе на площадях Нахимова и Захарова, возле торговых центров "Муссон", "Апельсин", "SeaMall", на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".

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